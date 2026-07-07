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'Tutuklama kararı çıktı' denmişti! Biran Damla Yılmaz hakkında şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan bir şikayet dilekçesiyle dikkat çekici iddialar yargıya taşındı.

'Tutuklama kararı çıktı' denmişti! Biran Damla Yılmaz hakkında şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu
Öznur Yaslı İkier

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Almanya'da oturum izni almak isteyen Biran Damla Yılmaz'ın sahte belge düzenlediğini, bu yüzden polisle başının derde girdiğini iddia etti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, eski sevgilisi Biran Damla Yılmaz hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulundu.

Tutuklama kararı çıktı denmişti! Biran Damla Yılmaz hakkında şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu 1

Dilekçede, Yılmaz'ın ilişkiyi Almanya'da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığı öne sürüldü. Dilekçede ayrıca, Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığına da yer verildi.

Dilekçede en dikkat çeken iddia ise Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerinde farklı doğum tarihlerinin yer aldığı yönünde oldu.

Tutuklama kararı çıktı denmişti! Biran Damla Yılmaz hakkında şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu 2

İNCELEME YAPILSIN
Şikayetçi taraf, bu durumun resmî belgede sahtecilik şüphesi doğurduğunu savunarak belgelerin kriminal incelemeye gönderilmesini istedi.

Eski sevgilisi, savcılıktan söz konusu iddiaların araştırılmasını, ilgili kurumlardan kayıtların istenmesini ve gerekli görülmesi halinde şüpheli hakkında koruma tedbirleri uygulanmasını talep etti.

Tutuklama kararı çıktı denmişti! Biran Damla Yılmaz hakkında şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu 3

Aydın, kendisini terk eden Yılmaz’ın Almanya’da estetik yaptırdığı ve borcunu ödemediği için kırmızı bültenle arandığını öne sürdü. Konuyla ilgili cevap veren Biran Damla Yılmaz ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek; 'Estetik operasyon diye ortaya atılan şey, benim kadınlığımla ilgili…' diyerek yanıt vermişti.

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Biran Damla Yılmaz Halef dizisi
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