Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ezgi Akyaldız)

Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Ece Kozdere, Şeyma Dilan Öztürk)

Setler: 25-17, 25-18, 25-20

Süre: 74 dakika (25, 23, 26 )

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde baştan sona üstün oynayarak Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.



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