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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

11.12.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet: 3 - Karayolları: 1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Dicle Nur Babat, Naz Aydemir Akyol, Cristina, Beliz Başkır, Tutku Yüzgenç (Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Lazereva, Buse Ünal, Popovic, İpar Kurt)

Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardeş, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz, Mısra Aşçı)

Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-19

Süre: 102 dakika (23, 30, 23, 26)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Karayolları'nu 3-1 yendi.

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