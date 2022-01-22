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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

22.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - PTT: 0

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Güldeniz Önal, Emine Arıcı, Ergül Eroğlu, Aslıhan Kılıç, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)

PTT: Rousseaux, İlayda Uçak, Bahar Akbay, Franscisco, Dimitrova, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Ece Morova, Merve Tanyel, İlayda Uçak)

Setler: 26-24, 25-17, 25-20

Süre: 96 dakika (34, 32, 30)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT’yi 3-0 yendi.

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