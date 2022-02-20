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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 2

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Lazareva, Vargas, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Cansu Çetin, Cristina)

PTT: Sıla Çalışkan, Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç)

Setler: 19-25, 23-25, 25-19, 25-12, 15-13

Süre: 130 dakika (24, 33, 29, 23, 21)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında PTT'yi 3-2 mağlup etti.

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