YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 2

Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Erhan Alparslan

PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Loana, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-12

Süre: 140 dakika (27, 32, 33, 28, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında PTT, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turistler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecekTuristler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecek
Tuzla'da yat fabrikasında yangın çıktıTuzla'da yat fabrikasında yangın çıktı
Adıyaman'da amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi öldüAdıyaman'da amcası tarafından kazara tüfekle vurulan kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:07
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:58
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Sosyal medya tepki gösterdi! Leopar pantolonu yüzünden...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.