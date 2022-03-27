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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.03.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzeyboru: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut)

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Aslı Tecimer, Melis Durul, Çağla Akın, Humay Topaloğlu, Maglio (Cansu Bir, Fulden Ural, Dumcheva, Sudenaz Uzun)

Setler: 25-12, 25-19, 25-17

Süre: 74 dakika (22, 27, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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