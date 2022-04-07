Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar yarın oynanacak.

Play-off 5-8'incilik etabında Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçı Aksaray Spor Salonu'nda, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT karşılaşması ise Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.



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