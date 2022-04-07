YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.04.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar yarın oynanacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında ilk maçlar yarın oynanacak.

Play-off 5-8'incilik etabında Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta maçı Aksaray Spor Salonu'nda, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT karşılaşması ise Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak.

Karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Kırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildiKırşehir'de 2 cinayet şüphelisi güvenlik nedeniyle başka cezaevlerine nakledildi
Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybettiUşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:17
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:25
Yatsı
20:46
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Canan Karatay'dan dikkat çeken çıkış! "Zeytin yoksa köleyiz"

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.