Voleybol Oynama Stiline Göre Hangi Mevkinin Oyuncususun?

1/8 Voleybolda en çok neyde iyisin? Pas vererek oyun kurmada iyiyim. Smaç vuruşu yapmakta üstüme yok. Blok yapmak benim işim....

2/8 Sence takımda senin daha çok hangi yönün öne çıkıyor? Liderliğim ve stratejelerimle oyun kurmak benim güçlü yanım. Takımı bir arada tutan güç benim. Saldırganlığım ve kazanma hırsım.

3/8 En güçlü gördüğün özelliğin ne? Gücüm ve hızım. Kolaylıkla yükseğe sıçrayabiliyorum. Çok hızlı düşünüp hızla harekete geçebiliyorum.

4/8 Voleybol oynarken daha çok kendini ne yaparken buluyorsun? Ben sürekli hücumdayım. Birilerine pas veriyorum hep. Servis karşılarken kendimi buluyorum.

5/8 Maç sırasında kritik kararlar verme konusunda iyi misin? Hiç değilim valla. Pek değil ya, o konuda iyi değilim. Çok iyiyimdir, hızlı karar vermede benden iyisi yoktur.

6/8 Oyun sırasında pas verir misin? Yani, çok iyi olduğum söylenemez. Tabii ki de, benim işim pas vermek. Yok, pek benlik değil.

7/8 Peki blok yapmayı becerebiliyor musun? Yok, hiç yapamıyorum. Herhalde, blok yaparak çok maç çevirdiğim olmuştur. Evet, blok yapmak konusunda en iyilerdenim.