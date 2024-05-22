Voleybol Oynama Stiline Göre Hangi Mevkinin Oyuncususun?

1/8
Voleybolda en çok neyde iyisin?
Pas vererek oyun kurmada iyiyim.
Smaç vuruşu yapmakta üstüme yok.
Blok yapmak benim işim....
2/8
Sence takımda senin daha çok hangi yönün öne çıkıyor?
Liderliğim ve stratejelerimle oyun kurmak benim güçlü yanım.
Takımı bir arada tutan güç benim.
Saldırganlığım ve kazanma hırsım.
3/8
En güçlü gördüğün özelliğin ne?
Kolaylıkla yükseğe sıçrayabiliyorum.
Çok hızlı düşünüp hızla harekete geçebiliyorum.
4/8
Voleybol oynarken daha çok kendini ne yaparken buluyorsun?
Birilerine pas veriyorum hep.
Servis karşılarken kendimi buluyorum.
5/8
Maç sırasında kritik kararlar verme konusunda iyi misin?
Pek değil ya, o konuda iyi değilim.
Çok iyiyimdir, hızlı karar vermede benden iyisi yoktur.
6/8
Oyun sırasında pas verir misin?
Yani, çok iyi olduğum söylenemez.
Tabii ki de, benim işim pas vermek.
7/8
Peki blok yapmayı becerebiliyor musun?
Herhalde, blok yaparak çok maç çevirdiğim olmuştur.
Evet, blok yapmak konusunda en iyilerdenim.
8/8
Son olarak sahada en sevdiğin bölgeyi de soralım...
Sahanın merkezi benim yerim.