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Voleybol Oynama Stiline Göre Hangi Mevkinin Oyuncususun?

20.05.2024 15:53
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Voleybol oynamayı çok seviyorsan ama hangi mevkiye daha uygun olduğunu bilmiyorsan bu test tam senlik. Voleybol oynarken sana en uygun mevki hangisi merak ediyorsan haydi teste!

Voleybol Oynama Stiline Göre Hangi Mevkinin Oyuncususun?

Voleybol Oynama Stiline Göre Hangi Mevkinin Oyuncususun?

1/8

Voleybolda en çok neyde iyisin?

Voleybolda en çok neyde iyisin?
Pas vererek oyun kurmada iyiyim.
Smaç vuruşu yapmakta üstüme yok.
Blok yapmak benim işim....
2/8

Sence takımda senin daha çok hangi yönün öne çıkıyor?

Sence takımda senin daha çok hangi yönün öne çıkıyor?
Liderliğim ve stratejelerimle oyun kurmak benim güçlü yanım.
Takımı bir arada tutan güç benim.
Saldırganlığım ve kazanma hırsım.
3/8

En güçlü gördüğün özelliğin ne?

En güçlü gördüğün özelliğin ne?
Gücüm ve hızım.
Kolaylıkla yükseğe sıçrayabiliyorum.
Çok hızlı düşünüp hızla harekete geçebiliyorum.
4/8

Voleybol oynarken daha çok kendini ne yaparken buluyorsun?

Voleybol oynarken daha çok kendini ne yaparken buluyorsun?
Ben sürekli hücumdayım.
Birilerine pas veriyorum hep.
Servis karşılarken kendimi buluyorum.
5/8

Maç sırasında kritik kararlar verme konusunda iyi misin?

Maç sırasında kritik kararlar verme konusunda iyi misin?
Hiç değilim valla.
Pek değil ya, o konuda iyi değilim.
Çok iyiyimdir, hızlı karar vermede benden iyisi yoktur.
6/8

Oyun sırasında pas verir misin?

Oyun sırasında pas verir misin?
Yani, çok iyi olduğum söylenemez.
Tabii ki de, benim işim pas vermek.
Yok, pek benlik değil.
7/8

Peki blok yapmayı becerebiliyor musun?

Peki blok yapmayı becerebiliyor musun?
Yok, hiç yapamıyorum.
Herhalde, blok yaparak çok maç çevirdiğim olmuştur.
Evet, blok yapmak konusunda en iyilerdenim.
8/8

Son olarak sahada en sevdiğin bölgeyi de soralım...

Son olarak sahada en sevdiğin bölgeyi de soralım...
Ön taraflar tabii ki.
Arka sahayı seviyorum.
Sahanın merkezi benim yerim.


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Anahtar Kelimeler:
2024 Voleybol Milletler Ligi

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