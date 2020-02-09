Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Hande Korkut)
Setler: 25-23, 28-26, 25-14
Süre: 95 dakika (33, 40, 22)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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