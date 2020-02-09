YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 09.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

Karayolları: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Ezgi Akyaldız)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Arelya Karasoy, Hande Korkut)

Setler: 25-23, 28-26, 25-14

Süre: 95 dakika (33, 40, 22)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15. hafta Aydın Büyükşehir Belediyespor Karayolları Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ankara Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:08
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Belit Eczanesi
Cankaya
Demiral Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Elif Ayparçası Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.