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Voleybolcu Hande Baladın'a korkunç tehdit! "Yüzüne asit atacağım..."

31.07.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden biri de Hande Baladın... Güzel voleybolcu son günlerde korkunç tehditlerle karşı karşıya... Şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler alan Baladın mesajları karşısında şoke olarak savcılığa koştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan Hande Baladın sosyal medyada da dikkat çeken bir sporcu. Başarılı voleybolcu, FIVB Milletler Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından tatile çıktı ancak aldığı mesajlarla şoke oldu.

Başarılı voleybolcu Hande Baladın şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler almaya başladı.

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Mustafa N. isimli kişi "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde korkunç ifadeler kullandı.

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Sabah'ta yer alan habere göre saldırgan kişi Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" tehditlerinde de bulundu.

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"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.

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Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirterek "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Hande Baladın sosyal medya

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