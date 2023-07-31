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Barış Arduç yıllar sonra eşi Gupse Özay ile pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

31.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti ne yapsa olay oluyor. Karısına aşkını her fırsatta dile getiren yakışıklı oyuncu Gupse Özay'ın doğum gününü Instagram'dan kutlayınca sosyal medya yıkıldı.

Eda Ece'nin düğününde “Ben karıma aşığım. Bebeğin karıma benzemesi benim için müthiş bir şey” diyerek gönülleri fetheden Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı.

'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıyan Barış Arduç ve eşi Gupse Özay evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Sosyal medyada da pek paylaşımda bulunmayan Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını bir kere daha ilan edince olay oldu.

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Oyuncu, 39'uncu yaşına giren eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.

Volkan Demirel'in eşi bikinisiyle poz verince... Volkan Demirel'in eşi bikinisiyle poz verince...

Az paylaşım yapan Arduç'un paylaşımı sosyal medyayı salladı. Barış Arduç'un aşk pozuna "Ne beyler var kızlar", "Sen çok iyisin Gupse ama kocan da adam çıktı", "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada", "Aşka gel be", "Gupse ne şanslısın" yorumları geldi.


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