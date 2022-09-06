Voleybolda 1. lige yükselen Hakkari ekibi, yeni sezona iddialı hazırlanıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Türkiye Voleybol Federasyonu Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükselen Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü Voleybol Takımı, sezona iddialı hazırlanıyor.

TVF Erkekler 2. Ligi'nde başarılı bir grafik çizen ve üç yıl üst üste play-off turuna kalan Hakkari ekibi, geçen sezon rakiplerini geride bırakarak birinci lige yükseldi.

Bu yıl ilk kez mücadele edeceği Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü, voleybol takımının başına antrenör Serdar Semerci'yi getirdi, kadrosunu da Türkiye'de farklı takımlarda oynayan biri İranlı 9 transferle güçlendirdi.

Yenilenen kadrosuyla sezona iddialı hazırlanan Hakkari ekibi, çalışmalarını Semerci gözetiminde spor salonunda sürdürüyor.

Kulüp yöneticisi ve yardımcı antrenör Esra Ertuş, AA muhabirine, üç yıldır play-off etabında mücadele ettiklerini, bu sene 1. lige yükselme şansı yakaladıklarını hatırlattı.

Transferlerle yeni ve güçlü bir ekip kurduklarını belirten Ertuş, "Buraya gelen arkadaşlarımızın kariyerleri çok önemli. Voleybolda kente biraz daha hareket kazandıracak potansiyele sahip arkadaşlarımız var. Efeler Ligi tecrübesi olan birçok arkadaşımız bulunuyor. Sergileyeceğimiz performansla halkımızın gözünde bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyor." dedi.

Kentte 5 yıl önce kulübü kurarken altyapıdaki çocukların A takımlara yükselmesini amaçladıklarını dile getiren Ertuş, şunları kaydetti:

"Şu anda altyapıda kız ve erkek genç, yıldız takımlarımız mevcut. Takımın maddi olarak desteklenip güzel bir başlangıç yapması çocuklarımızın da motive olmasını sağlayacak. Çocukların voleybola olan sevgisinin bu takımla artacağına inanıyorum. Kentteki esnafımızdan, iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Takım desteklenirse 1-2 yıl içinde Efeler Ligi'ne çıkacağımıza inanıyorum. Farklı illerden transfer ettiğimiz oyuncuların bize güvenip gelmesi, ayrıca motive sağlıyor. Hazırlık döneminde olmamıza rağmen kentte bir heyecan yarattığımızın farkındayız. İnanıyoruz ki tribünlerimiz dolup taşacak. Belki de kapıda maç izlemek isteyen insanlar olacak. Çünkü burada voleybol sevgisinin arttığını görebiliyoruz."

- "Hakkarili çocukların hayatına dokunmak istiyoruz"

Takım antrenörü Semerci ise takıma tecrübeli ve karakterli oyuncular kattıklarını ifade etti.

Yeni oyuncuların takıma çok şey katacağını düşündüğünü kaydeden Semerci, "Hakkari'ye başarılı bir takım izletmek istiyoruz. Takım 1. ligde ilk defa mücadele edecek. Pozitif bir bakış açımız var. Sporcularımız gayet özverili çalışıyor. Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmek için sabah 9'da başlayıp, akşam 9'da bitiriyoruz. İlk hedefimiz Hakkarili çocukların hayatına dokunmak. Buradaki çocuklarımızın salonlarda büyümesini istiyoruz. Dışarıda kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp salonlara çekmek için gayret gösteriyoruz. Burada voleybolda çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın güzel bir hava yakaladığını, umut verici görüntünün olduğunu dile getiren Semerci, bu görüntüyü Hakkari halkıyla daha yukarıya taşımak istediklerini vurguladı.

Takım kaptanı Fatih Ürün de güzel bir oluşumun içinde olduklarını dile getirerek, "Hedefimiz ilk etapta play-off turuna kalmak. Ben İzmir'den geldim. Aile ortamı içinde çalışmalarımız güzel gidiyor. Gelirken bir ön yargı vardı. Geldikten sonra böyle bir şey olmadığını, güzel bir yer olduğunu gördük. Her şey yolunda gidiyor." dedi.

İranlı Behzad Haddadee ise Türkiye'de 5. sezonu olduğunu kaydederek, "Buranın halkını çok sevdim. Ne kadar bonkör insanlar olduklarını biliyorum. O yüzden sevinerek buraya geldim. Herkes çok istekli. Umarım sakatlıksız, sıkıntısız bir sezon geçiririz ve Hakkari'nin adını her yerde duyururuz. Güzel bir hava yakaladık. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederiz." diye konuştu.

