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Voleybolda Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak

27.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybolda Arkas Spor ile Ziraat Bankkart yarın Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak

İZMİR (AA) - Geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley sahibi Arkas Spor, yarın 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki mücadele saat 15.30’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, geçen sezonu farklı kulvarlarda şampiyonluklarla kapatan iki takımının mücadelesinin üst düzeyde olacağını söyledi.

Tek düşüncelerinin kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Özden, "Geçen sezon müzemize götürdüğümüz AXA Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir’e, Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası Voleybol Arkas Spor

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