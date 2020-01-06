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  4. Voleybol’da Aşkale damgası

Voleybol’da Aşkale damgası

ERZURUM HABERLERİ  | 06.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Okullar arası voleybol turnuvasında Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu il birincisi oldu.Recep Tayip Erdoğan Spor salonunda düzenlenen müsabakalara 11 okul katılım sağladı.Voleybol Antrenörü Mehmet Kırık idaresindeki Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu 6 maçta tek set vermeden il 1.si olarak Ağrı’da yapılacak olan Okullar Arası gruplar müsabakalarında Erzurum’u temsilen katılmaya hak kazandı.Zorlu ve bir o kadarda çekişmeli geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sethat Erdem’in de izlediği final maçında Aşkale İnkilap Ortaokulu, Erzurum Mehmetçik Orta Okulunu 25-20, 25-22 ve 25-17 lik skorlarla yenmeyi başardı.Şampiyonlara 1.lik kupasını Aşkale Milli Eğitim Müdürü Erdem Takdim ederken, sporcuların ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.Bir ay öncesinde de Rize’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol elemelerinde mücadele eden ve Antrenör Mehmet Kırık idaresindeki Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı grubunda tek set vermeden 3 maçta da aynı (3-0) skorlarla galip gelerek 10, 12 Ocak’ta Erzincan’da düzenlenecek olan Türkiye Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası Çeyrek Finallerinde oynamaya hak kazanmıştı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Okullar arası voleybol turnuvasında Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu il birincisi oldu.
Recep Tayip Erdoğan Spor salonunda düzenlenen müsabakalara 11 okul katılım sağladı.
Voleybol Antrenörü Mehmet Kırık idaresindeki Aşkale İbrahim Polat İlköğretim Okulu 6 maçta tek set vermeden il 1.si olarak Ağrı’da yapılacak olan Okullar Arası gruplar müsabakalarında Erzurum’u temsilen katılmaya hak kazandı.
Zorlu ve bir o kadarda çekişmeli geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sethat Erdem’in de izlediği final maçında Aşkale İnkilap Ortaokulu, Erzurum Mehmetçik Orta Okulunu 25-20, 25-22 ve 25-17 lik skorlarla yenmeyi başardı.
Şampiyonlara 1.lik kupasını Aşkale Milli Eğitim Müdürü Erdem Takdim ederken, sporcuların ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.
Bir ay öncesinde de Rize’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol elemelerinde mücadele eden ve Antrenör Mehmet Kırık idaresindeki Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol takımı grubunda tek set vermeden 3 maçta da aynı (3-0) skorlarla galip gelerek 10, 12 Ocak’ta Erzincan’da düzenlenecek olan Türkiye Anadolu Yıldız Erkekler Voleybol Turnuvası Çeyrek Finallerinde oynamaya hak kazanmıştı.

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