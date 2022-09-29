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  4. Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi heyecanı başlıyor

29.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin açılış maçı yarın Fenerbahçe HDI Sigorta ile Cizre Belediyespor arasında oynanacak

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor.

Ligin açılış maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk edecek.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)

14.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto (Cengiz Göllü)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 Altekma-Arkas Spor (İzmir Atatürk)

17.30 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol fenerbahçe hdi sigorta

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