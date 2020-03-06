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Voleybolda final haftası

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Kadınlar Voleybol 1.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Berlin Döner Antalyaspor, bu hafta sezonun finali niteliğindeki maçına çıkacak.
Play-off öncesi normal sezonun son karşılaşmasına hazırlanan Filenin Akrepleri, Nevşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Son haftaya girerken 12 galibiyet ve 36 puanla 4’üncü sırada bulunan Berlin Döner Antalyaspor ile 11 galibiyet ve 37 puanla 5’inci sırada bulunan Nevşehir temsilcisi, ilk 4 içinde yer alıp adını play-off’a yazdırmak istiyor. Sıralama, önce galibiyet sayısına, ardından puana bakılarak düzenlendiği için iki takımın da set sonucuna bakılmaksızın galibiyete ihtiyacı bulunuyor.

Büyük maç Pazar günü
Kazanan takımın ilk 4’te yer almayı garantileyecek olması nedeniyle sezonun finali olarak değerlendirilen karşılaşma sonucunda, galibiyet alan taraf yoluna devam edecek, kaybeden için sezon tamamlanmış olacak. Zorlu maçın hazırlıklarına devam eden Berlin Döner Antalyaspor’da moraller yerinde. Kaptan Gülcan Tanrıverdi’nin doğum gününün kutlandığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlı ekip, deplasman yolculuğuna başladı. Nevşehir Belediyespor ile Berlin Döner Antalyaspor arasındaki karşılaşma 8 Mart Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Filenin Akrepleri 3-1 kazanmıştı.

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İmsak
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Sabah
07:14
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
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