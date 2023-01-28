Volkan Demirel'den akılalmaz rekor! Trabzonspor karşısında öyle bir istatistik yakaladı ki, görenler küçük dilini yuttu...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEDİ

Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Hatayspor, Trabzonspor karşısında aldığı 3 puanla derin bir nefes aldı. Bu galibiyetten önce düşme hattında bulunan Hatay temsilcisi, maç sonunda puanını 20'ye yükselterek 14'üncü sıraya yerleşti.

26 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

Bu galibiyetin ardından Volkan Demirel ile ilgili ilginç bir rekor paylaşıldı. Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a 26 maçta da mağlup olmadığı ortaya çıktı. Bu istatistiği gören taraftarlar sosyal medyada bir hayli şaşırdı.

