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Volkan Demirel'den akılalmaz rekor! Trabzonspor karşısında öyle bir istatistik yakaladı ki, görenler küçük dilini yuttu...

28.01.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor 2-1 mağlup etti. Volkan Demirel'in öğrencileri bu skorla birlikte 5 maçlık galip gelememe serisini sona erdirdi. Volkan Demirel'in Trabzonspor karşısında aldığı galibiyet rekoru ise sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 26 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Volkan Demirel'den akılalmaz rekor! Trabzonspor karşısında öyle bir istatistik yakaladı ki, görenler küçük dilini yuttu...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Hatay Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEDİ

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Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Hatayspor, Trabzonspor karşısında aldığı 3 puanla derin bir nefes aldı. Bu galibiyetten önce düşme hattında bulunan Hatay temsilcisi, maç sonunda puanını 20'ye yükselterek 14'üncü sıraya yerleşti.

26 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

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Bu galibiyetin ardından Volkan Demirel ile ilgili ilginç bir rekor paylaşıldı. Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a 26 maçta da mağlup olmadığı ortaya çıktı. Bu istatistiği gören taraftarlar sosyal medyada bir hayli şaşırdı.

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