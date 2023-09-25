Volkan Demirel'den tarihi başarı! Trabzonspor karşısında müthiş geri dönüş sonrası ilginç istatistik...

Trabzonspor karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atarak 2-0'dan dönen Hatayspor'da Volkan Demirel detayı sosyal medyada gündem oldu.

TRABZONSPOR'A HİÇ YENİLMEDİ

Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

4. SIRAYA YÜKSELDİLER

Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle birlikte puanını 10'a yükselten Hatayspor ligde 4. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, yeni sezona bomba gibi başlayarak müthiş bir istikrar gösterdi.

