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Volkan Demirel imzayı attı! İşte yeni takımı

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Demirel, düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza atarak yeni görevine başladı.

Volkan Demirel imzayı attı! İşte yeni takımı
Cevdet Berker İşleyen

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, deneyimli teknik adamla bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İMZAYI ATTI

Volkan Demirel imzayı attı! İşte yeni takımı 1

Teknik direktör arayışlarını tamamlayan Gaziantep FK, Volkan Demirel'i takımın başına getirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan katıldı. Törende Volkan Demirel, kendisini Gaziantep FK'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

KULÜPTEN HOŞ GELDİN MESAJI

Volkan Demirel imzayı attı! İşte yeni takımı 2

Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Volkan Demirel için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz Bülent İngeç, Memik Yılmaz, Cuma Kıratlı ve Oğulcan Ardoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Teknik Direktörümüz Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'e kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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