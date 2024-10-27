Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever "Evde kararları ben alırım" deyince...

2010 yılında evlenen bir dönemin yıldız kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

13 yıldır evlli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.

BOŞANMA İDDİALARI YALAN ÇIKTI

Zeynep Sever Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı.

ZEYNEP SEVER HAMİLE

Bu iddialardan kısa süre sonra ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Zeynep Demirel şimdi de yeni programıyla gündemde. Ünlü isim, futbol dünyasının ünlü yıldızlarının evlerine konuk olacağı yeni bir programa başladı ve ilk olarak da kendi evlerini ziyaret etti.

Programın ilk bölümünde kendi evine konuk olan Zeynep Sever Demirel'in evin kararlarını kimin aldığına dair yaptığı "Kararları ben alırım Volkan aldığını zanneder" yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.



O anlara sosyal medyada "Hanımcılık kazanacak", "Yenge kaleyi fethetmiş", "Mutlu ilişkinin sırrı" yorumları yağdı.