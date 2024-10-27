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Yalan son bölümde Hülya, Yusuf ve Berrin'i yatakta bastı! O sahne sosyal medyayı salladı: Bir bu eksikti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 09:38
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Yalan dizisinin 21. bölümünde olaylar sosyal medyada gündem oldu. Hülya, Yusuf ve Berrin'i yatakta yakalayınca o sahneler sosyal medyayı salladı. Seyirciler bakın ne yorumlarda bulundu.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi isimlerinde rol aldığı Yalan dizisi son bölümde gündem olan sahneler vardı.

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu Yalan dizisi 21. bölümde neler oldu neler...

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YATAK SAHNELERİ GÜNDEM OLDU

Hazal ve Yusuf arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışan Hülya, Yusuf'un evinde dedektif gibi iz sürdü. Karşılaştığı manzara Hülya'yı şoke etti.

Hülya, Yusuf ve Berrin'i yatakta basınca sosyal medya yıkıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Seyirciler "Hülya'nın bir Yusuf'la Berrin'i basması eksikti, o da oldu", "Gerçekten o sevişme sahnesini izlememize gerek var mıydı?" dedi.

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Diğer taraftan annesinin gerçek kimliğinin farklı olduğunu öğrenen Duru, bunun peşine düşer. Bu sefer annesiyle hesaplaşmaktan çekinmeyen Duru, Berrin'i geçmişiyle yüzleşmeye zorlarken, Melike Duru'ya en büyük duygusal desteği verir.

Bu durum beklenmedik şekilde anne kızın bir araya gelmesine aracılık eder. Melike'nin Duru'ya kavuşmasına çok az kalmıştır. Berrin ise Yusuf'a ses kaydı oyunu için kızsa da Yusuf'un tüm gerçeği ortaya çıkarmadığını bilmek bir nebze olsun aralarını yumuşatır.

Anahtar Kelimeler:
Özge Borak Yeşim Ceren Bozoğlu
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