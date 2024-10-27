Yalan son bölümde Hülya, Yusuf ve Berrin'i yatakta bastı! O sahne sosyal medyayı salladı: Bir bu eksikti

Bu durum beklenmedik şekilde anne kızın bir araya gelmesine aracılık eder. Melike'nin Duru'ya kavuşmasına çok az kalmıştır. Berrin ise Yusuf'a ses kaydı oyunu için kızsa da Yusuf'un tüm gerçeği ortaya çıkarmadığını bilmek bir nebze olsun aralarını yumuşatır.