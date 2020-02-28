VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Varlıbaş: "Türkiye 21. yüzyılın üst liginde yer almaya aday"

"Teknolojik gelişmeler ve dönüşümler, endüstri 4,0, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi yeni oluşumları da içeren ekonomide yeni bir çağın da habercisi oldu. Yeni dönemde yeni ekonomik değerler, üretim modelleri, sosyal yapılanmalar, siyasi oluşumlardan söz edilebilir. Çin'de ortaya çıkan bir virüsün tüm dünyaya hızla yayıldığı ve küresel bir tehdide dönüştüğü bir dönemdeyiz. İletişim kuramcısı Marshall McLuhan'ın söz ettiği gibi 'küresel bir köyde' yaşıyoruz artık."

Varlıbaş, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojik dönüşümün ekonomilere etkilerinden bahsederek, bu dönüşümü yakalayan kuruluşların ekonomide söz sahibi olacağını vurguladı.

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, teknolojideki değişim ve dönüşümleri yakalayabilen, katma değeri yüksek inovatif ürünler üreten ülke ekonomilerinin 21. yüzyılın üst liginde yer alacağını belirterek, "Türkiye, kalifiye insan gücü, teknolojiye dayalı yeni üretim modellerine geçmesi, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine sahip olmasıyla, söz konusu ligde yer almaya aday görünüyor." ifadelerini kullandı.

Varlıbaş, geleneksel ekonomilerin gerileme trendine sahip olduğunu, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise yükselme eğilimleri gösterdiğini belirterek, yeni dünyada ekonomide esnek bir yapının hakim olmaya başladığını bildirdi.

Tekonolojideki değişim ve dönüşümleri yakalayabilen ve geliştiren, katma değeri yüksek inovatif ürünler üreten ülke ekonomilerinin 21. yüzyılın üst liginde yer alacağını aktaran Varlıbaş, "Türkiye kalifiye insan gücü, teknolojiye dayalı yeni üretim modellerine geçmesi, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine sahip olmasıyla, söz konusu ligde yer almaya aday görünüyor." açıklamasında bulundu.

- "Biyoteknolojide ilk 5 kuruluş arasında olma hedefine ilerliyoruz"

Varlıbaş, söz konusu ilerlemelerin Ar-Ge'ye yönelik yatırımların artırılmasını gerekli kıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ar-Ge yatırımları yüksek ve inovasyona dayalı üretime geçmiş ülke ekonomileri, yeni dönemin yıldızları olacak. Ar-Ge çalışmalarında başarı kazanmış ülkeler ekonominin de yönlendiricisi oluyor. VSY Biotechnology, geleceğin sektörü olarak değerlendirilen biyoteknolojide üretim yapıyor ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda belirleyici konumda yer almaya başladı. Önümüzdeki dönemde, dünyanın sağlık biyoteknolojisi alanındaki ilk beş biyoteknoloji kuruluşundan biri olma hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Uzmanlaşmış iş gücü, Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlar ve istikrarlı büyüme çizgisiyle VSY Biotechnology olarak yeni ekonomik düzende yerimizi almaya hazırlanıyoruz."

