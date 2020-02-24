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Waffle yerine yeni trend ’çikolatalı krep’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 12:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hamuru hem hafif hem de doyurucu olan krep, çikolatalı ve meyveli seçenekleri ile waffle’ın rakibi oldu.Birçok sebze ve meyve ile yapılabilen krep, son zamanlarda waffle’a rakip oluyor.

Eskişehir’de hamuru hem hafif hem de doyurucu olan krep, çikolatalı ve meyveli seçenekleri ile waffle’ın rakibi oldu.
Birçok sebze ve meyve ile yapılabilen krep, son zamanlarda waffle’a rakip oluyor. Çikolatalı krep görünüşü ve tadı ile waffle’a benzerken, doyurma özelliği ile de vatandaşların tercihleri arasında. Hamuru hafif olan krep, son zamanlarda özellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor. Yapımı kolay olan krep, evde de kolay şekilde hazırlanabiliyor.
İşletme sahibi Zeynep Türkmen, Türkiye’de krep kültürünün her geçen gün yayıldığını söyledi. Krepin sebze ve meyvelerle yapıldığında güzel lezzetlerin ortaya çıktığını anlatan Türkmen, "Krep denildiği zaman annelerimizi sabah bize yaptığı krep düşünülüyor, müşteriler krep mantığında geliyorlar, ama bizim yaptığımız krepler çok çeşitli bunu garnitürlüsü var patateslisi var ıspanaklısı var. Özellikle çikolatalısı ve meyvelisi müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor. Waffleye benzeten de var. Ondan daha güzel olduğunu söyleyen müşterilerimiz de var. Yeni yeni yayılan krep çeşitleri ilerleyen zamanlarda kendisine geniş bir yer bulacak diye düşünüyorum” dedi.
Krepin tadını beğendiğini söyleyen Damla Mutlu ise “Dersten çıktım ve öğle yemeği ihtiyacım vardı. O yüzden hem doyurucu ve hem lezzetli bir yemek tercih ettim. Bu da mantarlı krep oldu. Bunun sebebi hem hafif ve hem de kendini has bir tarzı var ve tadı da hoşuma gidiyor. Krepin tadını beğendim ve herkese tavsiye ederim. Hem hafif hem doyurucu hem de güzel” şeklinde konuştu.

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