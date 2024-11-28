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Wanda Nara bu haber sonrası çıldıracak! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 10:06
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Wanda Nara ile yaşadığı sorunların ardından boşanma kararı alan Icardi zorlu bir boşanma süreci yaşarken, İtalya'dan Arjantinli yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Wanda Nara bu haber sonrası çıldıracak! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın yanı sıra aşk hayatıyla da gündemde olan Mauro Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırma yoluna giderken Nara, geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.

Çalkantılı bir boşanma süreci yaşayan çift için günden güne birçok iddia ortaya atılırken, bu kez İtalya'dan ses getirecek bir haber geldi.

AVUKATI İLE AŞK YAŞIYOR

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Corriere della Sera'nın haberine göre; Icardi, boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşıyor.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

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Arjantinli yıldız futbolcunun Kolombiyalı avukatı ile aşk yaşadığı belirtilirken, Icardi ve Burgos, İtalyan basınına yansıyan bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

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Süper Lig Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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