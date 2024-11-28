Wanda Nara bu haber sonrası çıldıracak! Icardi'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın yanı sıra aşk hayatıyla da gündemde olan Mauro Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırma yoluna giderken Nara, geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.

Çalkantılı bir boşanma süreci yaşayan çift için günden güne birçok iddia ortaya atılırken, bu kez İtalya'dan ses getirecek bir haber geldi.

AVUKATI İLE AŞK YAŞIYOR

Corriere della Sera'nın haberine göre; Icardi, boşanma davasını yürüten avukatı Angela Burgos ile aşk yaşıyor.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Arjantinli yıldız futbolcunun Kolombiyalı avukatı ile aşk yaşadığı belirtilirken, Icardi ve Burgos, İtalyan basınına yansıyan bu iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.