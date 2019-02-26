Wanda Nara'dan Icardi'nin geleceğine dair çarpıcı açıklamalar

MYNET.COM | Inter forması giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, son dönemde oraya çıkan tüm spekülasyonlara yanıt verdi.
İtalyan Gente Dergisi'ne konuşan Wanda Nara, Icardi'nin Inter'deki geleceğinden, ayrılacaklarına dair çıkan dedikodulara kadar birçok konuda dikkat çeken sözler sarf etti.
Icardi'nin Inter'de 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten Nara, Milano ekibinde mutlu olduklarını dile getirdi ve "Gerçek şu ki Mauro'nun Inter ile sözleşmesinin bitmesine 2 yıl var ve burada olduğumuz için çok mutluyuz. Nasıl ilerleyebileceğimize bakıyoruz ve hem Inter için hem de bizim için işler kesinlikle en iyi şekilde çözülecek. Kulüpte bazı değişiklikler var, yeni sportif direktör göreve başladı. Geleceğe dair çok sık konuşuyoruz ancak bize bu konuda en çok baskı yapan basın" ifadelerini kullandı.
"FUTBOLDA DEVRİM YAPTIM"
Eşinin menajerliğini üstlenerek futbol dünyasında devrim yaptığını iddia eden Wanda Nara, "Mauro'nun menajeri olmanın kolay olduğunu daha önce söylemiştim çünkü Avrupa'nın en önemli oyuncularından. Olan biten her şeyi konuşmak zorundasınız. Futbol dünyasında bir devrim yaptığımı düşünüyorum. Menajerlik yapan birçok akraba olmasına rağmen, kadın olarak evde çocuklarla oturmaktan fazlasını yapıyorum. Bu yüzden devrimciyim. Bana gülen birçok futbolcu eşi arkadaşım var ancak buna rağmen eşlerinin menajerlerini yapmamı isteyenler var. Çünkü onların haklarını nasıl koruduğumu ve savunduğumu biliyorlar" dedi.
"MAURO İLE ARAMIZDA SORUN YOK"
Icardi ile ayrılıklarının söz konusu olmadığını belirten Nara, Arjantinli golcünün kendisine büyük desteklerinin olduğunu ve onu çok sevdiğini söyleyerek "Mauro ile aramızda bir kriz yok. Daha önce de yoktu. Ortaya atılan iddialar fanteziden ibaret, gerçekle ilgisi yok. Birlikte çok mutluyuz. Futbol dünyasının merkezinde kadın olarak görev almak zor ama bana saygı duyan insanlar var. Bazıları çok ileri gidip, beni yıpratmak istese de... Mauro en büyük destekçim ve bana inanan ilk insan o. Her ailede olan şeyler bizde de oluyor ancak bunların hepsi kapının ardında tutulmalı. Eşimi ve ailesini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIM MUTLULAR"
Çocuklarıyla aralarının çok iyi olduğunu söyleyen başarılı menajer, "Çocuklarımın gittiği bir okul ve çevrelerinde arkadaşları var. O yüzden onları yaşanabilecek kötülük ve kıskançlıklara hazırladım. Beni herkesten iyi tanıyorlar ve neredeyse 24 saat beraberiz. Onlar mutlular. Sağlıkları yerinde, iyi eğitim alıyorlar ve iyi insanlar" şeklinde konuştu.
"MAURO SAYESİNDE İŞ SAHİBİ OLMADIM"
Kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir kadın olduğunu belirten Wanda Nara, "Eşime olan sevgim tamamiyle hayatımıza dair. Bu sevginin var olması için, hislerimizi açıklık ve saygı temeline dayandırıyoruz. Ben Mauro'dan önce de çalışan ve para kazanıp kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir kadındım. Mauro sayesinde iş sahibi olmadım" ifadelerini kullandı.
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