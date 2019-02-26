Wanda Nara'dan Icardi'nin geleceğine dair çarpıcı açıklamalar

MYNET.COM | Inter forması giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, son dönemde oraya çıkan tüm spekülasyonlara yanıt verdi.

İtalyan Gente Dergisi'ne konuşan Wanda Nara, Icardi'nin Inter'deki geleceğinden, ayrılacaklarına dair çıkan dedikodulara kadar birçok konuda dikkat çeken sözler sarf etti.

Icardi'nin Inter'de 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten Nara, Milano ekibinde mutlu olduklarını dile getirdi ve "Gerçek şu ki Mauro'nun Inter ile sözleşmesinin bitmesine 2 yıl var ve burada olduğumuz için çok mutluyuz. Nasıl ilerleyebileceğimize bakıyoruz ve hem Inter için hem de bizim için işler kesinlikle en iyi şekilde çözülecek. Kulüpte bazı değişiklikler var, yeni sportif direktör göreve başladı. Geleceğe dair çok sık konuşuyoruz ancak bize bu konuda en çok baskı yapan basın" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA DEVRİM YAPTIM"

Eşinin menajerliğini üstlenerek futbol dünyasında devrim yaptığını iddia eden Wanda Nara, "Mauro'nun menajeri olmanın kolay olduğunu daha önce söylemiştim çünkü Avrupa'nın en önemli oyuncularından. Olan biten her şeyi konuşmak zorundasınız. Futbol dünyasında bir devrim yaptığımı düşünüyorum. Menajerlik yapan birçok akraba olmasına rağmen, kadın olarak evde çocuklarla oturmaktan fazlasını yapıyorum. Bu yüzden devrimciyim. Bana gülen birçok futbolcu eşi arkadaşım var ancak buna rağmen eşlerinin menajerlerini yapmamı isteyenler var. Çünkü onların haklarını nasıl koruduğumu ve savunduğumu biliyorlar" dedi.