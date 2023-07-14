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Wanda Nara'dan korkutan haber! Icardi, endişeli bir şekilde hastanede bekledi

14.07.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Wanda Nara'dan korkutan haber! Icardi, endişeli bir şekilde hastanede bekledi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tatil planlarını erteleyen çiftin acil olarak bu kararı aldığı ifade edildi.

HASTANEDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

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Çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Wanda Nara'nın 1 gün boyunca hastanede kaldığı bilgisine ulaşıldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Icardi'nin hastanede endişeli bir şekilde beklediği iddia edildi.

KAN TAHLİLİ YAPILDI

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Wanda Nara'nın yaşadığı sorunun kaynağının bulmak için bir dizi kan tahlili yapıldığı belirtildi. Icardi'nin Galatasaray'a imza atması beklenirken, yaşanacak bu sağlık problemi nedeniyle imzanın ertelenebileceği aktarıldı.

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