Wanda Nara'dan korkutan haber! Icardi, endişeli bir şekilde hastanede bekledi

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tatil planlarını erteleyen çiftin acil olarak bu kararı aldığı ifade edildi.

HASTANEDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Çarşamba günü şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Wanda Nara'nın 1 gün boyunca hastanede kaldığı bilgisine ulaşıldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Icardi'nin hastanede endişeli bir şekilde beklediği iddia edildi.

KAN TAHLİLİ YAPILDI

Wanda Nara'nın yaşadığı sorunun kaynağının bulmak için bir dizi kan tahlili yapıldığı belirtildi. Icardi'nin Galatasaray'a imza atması beklenirken, yaşanacak bu sağlık problemi nedeniyle imzanın ertelenebileceği aktarıldı.

