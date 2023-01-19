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  4. Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol kaydedildi ama Weghorst skor bulamadı...

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol kaydedildi ama Weghorst skor bulamadı...

19.01.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Weghorst 69 dakika sahada kaldı.

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol kaydedildi ama Weghorst skor bulamadı...
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Selhurst Park'ta oynanan maçın ilk yarısını Manchester ekibi, 43. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Crystal Palace'ın genç orta saha oyuncusu Michael Olise, 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın skorunu belirledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Manchester United, ligde 5 maç sonra ilk kez puan kaybetti. Başkent temsilcisi ise Chelsea ve Tottenham mağlubiyetlerinin ardından haftayı bir puanla kapadı.

Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı maçta yerini 69. dakikada Scott McTominay'ya bıraktı.


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