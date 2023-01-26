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Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı, Manchester United'a kupada turu getirdi

26.01.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti. Manchester United'a Beşiktaş'tan transfer olan Weghorst ise siftah yaparak takımıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı, Manchester United'a kupada turu getirdi
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig'deki 6 maçlık yenilmezlik serisi lider Arsenal karşısında sonlanan Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan transfer edilen Weghorst maça yine ilk 11'de başladı.

87 DAKİKA SAHADA KALDI, BİR DE GOL ATTI

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Sahada kaldığı 87 dakika boyunca müthiş bir oyun ortaya koyan Weghorst, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Büyük bir mutluluk yaşayan Hollandalı oyuncu Manchester United kariyerinin ilk golünü atmış oldu.

3 MİLYON EURO

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Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Weghorst, Manchester United'ın kendisini istemesinin ardından devre arasında takımdan ayrılıp Beşiktaş'a 3 milyon Euro bonservis bedeli kazandırmıştı.


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