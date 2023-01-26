Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı, Manchester United'a kupada turu getirdi

Premier Lig'deki 6 maçlık yenilmezlik serisi lider Arsenal karşısında sonlanan Manchester United, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Nottingham Forest'a karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan transfer edilen Weghorst maça yine ilk 11'de başladı.

87 DAKİKA SAHADA KALDI, BİR DE GOL ATTI

Sahada kaldığı 87 dakika boyunca müthiş bir oyun ortaya koyan Weghorst, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Büyük bir mutluluk yaşayan Hollandalı oyuncu Manchester United kariyerinin ilk golünü atmış oldu.

3 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Weghorst, Manchester United'ın kendisini istemesinin ardından devre arasında takımdan ayrılıp Beşiktaş'a 3 milyon Euro bonservis bedeli kazandırmıştı.



