SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "Wesley Sneijder gibi yıkacak!" Galatasaray'ın Memphis Depay transferinde rakibi Juventus!

"Wesley Sneijder gibi yıkacak!" Galatasaray'ın Memphis Depay transferinde rakibi Juventus!

09.08.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Antalyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Galatasaray'da moraller yüksek. Kadrosuna son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılarda taraftarlar, gözünü transferden ayırmıyor. Aslan'ın hedefindeki bir diğer yıldız isim de ortaya çıktı. Galatasaray, Barcelona'dan ayrılma kararı alan Memphis Depay'ın peşinde olduğu öğrenildi. Sarı - kırmızılıların transferdeki rakibinin ise Juventus olduğu belli oldu.

"Wesley Sneijder gibi yıkacak!" Galatasaray'ın Memphis Depay transferinde rakibi Juventus!

Yeni sezona, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor deplasmanıda aldığı 1-0'lık galibiyetle giren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez iddialarının yanı sıra taraftarları heyecanlandıran bir başka isim de Memphis Depay oldu.

AS'ın haberine göre, Barcelona'da forma giyen Hollandalı yıldız oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve farklı bir takım aramaya başladığı ifade edildi. Haberde oyuncunun menajerinin Depay için kulüp arayışlarına start verdiği aktarıldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

indir (2)

Bu sırada da Galatasaray'ın Depay için devreye girdiği ancak bu transfer için aceleci davranmadığı iddia edildi.

TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS

thumbs_b_c_47b855611e072f31c6be764ef40412c1

İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen Depay için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Juventus.

MERTENS, GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ

FZqO_uUXoAQudkf

İtalyan devi, Mertens ile de görüşmüş ancak oyuncu Galatasaray'ı tercih etmişti. Torino ekibi, Depay transferinde de en ciddi alıcılar arasında yer alıyor.

WESLEY SNEIJDER PAYLAŞIMI

914ce12666094166b91d070827cc3987

Galatasaraylı taraftarlar, Depay transferinde Juventus'un sarı - kırmızılı kulübe rakip olduğunu öğrenince sosyal medyadan Wesley Sneijder'in İtalyan ekibine attığı golü paylaşarak "Onları böyle yıkacağız" şeklinde yorumlarda bulundular.

Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis Depay, 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk neye uğradığını şaşırdı! Ayrılık...Okan Buruk neye uğradığını şaşırdı! Ayrılık...
Antalyaspor G.Saray maçı sonrası olay sözler! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"Antalyaspor G.Saray maçı sonrası olay sözler! "Yazık bu futbolculara... Ayıp!"
Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"Dilmen'den Fenerbahçe'ye: "Bu sezon kimse beklemesin!"
Anahtar Kelimeler:
Wesley Sneijder galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarım saat arayla cinayet işledi, emniyetin önüne gidip...

Yarım saat arayla cinayet işledi, emniyetin önüne gidip...

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

"Fenerbahçe'de o isme hayır!" Maç sonu sert eleştiri...

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında ortalık yıkıldı! Ofsayt mı değil mi?

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçında ortalık yıkıldı! Ofsayt mı değil mi?

Maçın hakemine sert tepki! ''Sıkıntılı biri...''

Maçın hakemine sert tepki! ''Sıkıntılı biri...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.