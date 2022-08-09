"Wesley Sneijder gibi yıkacak!" Galatasaray'ın Memphis Depay transferinde rakibi Juventus!

Yeni sezona, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor deplasmanıda aldığı 1-0'lık galibiyetle giren Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı - kırmızılılarda Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez iddialarının yanı sıra taraftarları heyecanlandıran bir başka isim de Memphis Depay oldu.

AS'ın haberine göre, Barcelona'da forma giyen Hollandalı yıldız oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve farklı bir takım aramaya başladığı ifade edildi. Haberde oyuncunun menajerinin Depay için kulüp arayışlarına start verdiği aktarıldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Bu sırada da Galatasaray'ın Depay için devreye girdiği ancak bu transfer için aceleci davranmadığı iddia edildi.

TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS

İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen Depay için girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Juventus.

MERTENS, GALATASARAY'I SEÇMİŞTİ

İtalyan devi, Mertens ile de görüşmüş ancak oyuncu Galatasaray'ı tercih etmişti. Torino ekibi, Depay transferinde de en ciddi alıcılar arasında yer alıyor.

WESLEY SNEIJDER PAYLAŞIMI

Galatasaraylı taraftarlar, Depay transferinde Juventus'un sarı - kırmızılı kulübe rakip olduğunu öğrenince sosyal medyadan Wesley Sneijder'in İtalyan ekibine attığı golü paylaşarak "Onları böyle yıkacağız" şeklinde yorumlarda bulundular.

Barcelona kariyerinde beklentilerin altında kalan Memphis Depay, 38 maçta 13 gol ve 2 asistle oynamıştı.



