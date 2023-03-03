Will Smith Oscar töreninde tokat atmıştı! Chris Rock ilk defa konuştu: Evet, acıttı

Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Ödül Töreninin komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sinirle sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Oscar gecesine dama vuran olay, günlerce hatta haftalarca konuşulurken, Smith, ceza almış, özür dilemişti. Ancak Chris Rock olayla ilgili hiç konuşmamıştı.

"LANET OLASI BİR KÖPEK BALIĞI"

Rock, olaydan neredeyse bir yıl sonra dijital bir platformda yayınlanacak bir gösteride bu konuyu dile getirerek, “İnsanların bilmek istediği şey; acıdığı mı? Evet, acıttı” dedi.

Rock ayrıca Smith’in rol aldığı 2001 yapımı Ali ve 1991 yapımı New Jack City filmindeki rollerine de atıfta bulunarak, “Muhammed Ali’yi oynadı! Animasyon filmlerinde bile ben bir zebrayım, o ise lanet olası bir köpek balığı” ifadesini kullandı.



