94. Oscar Ödüllerinde skandal hareket! Will Smith, Chris Rock'a tokat attı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini buldu. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen tören, bu sene ise pandemi öncesinde olduğu gibi yine geniş bir katılımla düzenlendi. Törene ünlü oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. The Power of the Dog adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, Dune filmi 10, Belfast ve West Side Story filmleri de 7 dalda aday oldu.
Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.
Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o anlarda seyircilere döndü. Fakat sonra törende seyirciler arasında bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.
En İyi Yönetmen ödülünü, "The Power of the Dog" filmiyle Jane Campion kazandı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü King Richard'daki rolüyle Will Smith kazandı.
En İyi Film ödülünü, "CODA" kazandı.
Bu yıl bazı ödüller ana törenden önce açıklandı. İşte ilk ödül alan yapımlar...
En iyi saç ve makyaj tasarımı: The Eyes of Tammy Faye
En iyi prodüksiyon tasarımı: Dune
En iyi kurgu: Dune
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
En iyi kısa belgesel: The Queen of Basketball
En iyi ses: Dune
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Ariana DeBose (Batı Yakasının Hikayesi)
Diğer adaylar şöyleydi:
Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)
En iyi görüntü yönetmeni: Dune (Greig Fraser)
En iyi görsel efekt: Dune (Brian O'Connor)
Diğer adaylar şöyleydi:
Free Guy
No Time To Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Spider-Man: No Way Home
En iyi animasyon film: Encanto
Diğer adaylar şöyleydi:
Flee
Luca
The Mitchells vs. the Machines
Raya and the Last Dragon
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur - CODA
Diğer adaylar şöyleydi;
Ciarán Hinds - Belfast
Jesse Plemons - The Power of the Dog
JK Simmons - Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee - The Power of the Dog
En iyi kostüm tasarımı:Jenny Bevan (Cruella)
En iyi uluslararası film: Drive My Car
Diğer filmler şöyle;
Flee
The Hand of God
Yanna
The Worst Person in the World
En iyi kısa animasyon: The Windshield Wiper
Diğer adaylar şöyle;
Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
En iyi canlı aksiyon (Kısa): The Long Goodbye
Diğer adaylar şöyle;
Ala Kacchu – Take and Run
The Dress
On My Mind
Please Hold
En iyi orijinal senaryo: Belfast
Diğer adaylar;
Don’t Look Up
King Richard
Licorice Pizza
The Worst Person in the World
En iyi uyarlama senaryo: CODA
Diğer adaylar;
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog
En iyi film müziği: Dune
Diğer adaylar;
Don’t Look Up
Encanto
Parallel Mothers
The Power of the Dog
En iyi belgesel: Summer of Soul
Diğer adaylar;
Ascension
Attica
Flee
Writing With Fire
En iyi şarkı Oscar'ı No Time To Die - Billie Eilish
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