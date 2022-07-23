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Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Wolverhampton Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izle bilgisi!

23.07.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wolverhampton Beşiktaş maçı 23 Temmuz 2022 Cumartesi (bugün) canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, bu akşam Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? İşte ayrıntılar...

Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Wolverhampton Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izle bilgisi!

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk hafta maçları öncesinde hazırlık maçlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bu akşam Premier Lig'in güçlü ekiplerinde Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig öncesinde ciddi hazırlık sınavları veren Beşiktaş, bu maçı da kazanıp moral bulmak istiyor. Peki, Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi seyretmek isteyen futbolseverler maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı üç hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadeleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti.

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