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Wonder Woman 1984 filminin görüntüleri ücretsiz olarak paylaşıldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.12.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Warner Bros. şirketinin tartışma yaratan kararı sonra HBO Max platformunda yayınlanan Wonder Woman 1984 filminin 3 dakikalık açılış sahnesi internet üzerinden ücretsiz olarak paylaşıldı.

İlk macerası 2017 yılında çıkan ve çıktığı gibi DC Sinematik Evreni’nin en sevilen yapımlarından biri haline gelen Wonder Woman, devam macerası ile nihayet birçok ertelemenin ardından yıl sonunda seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Serinin ikinci macerasında Diana Prince / Wonder Woman rolünde Gal Gadot, Steve Trevor rolünde Chris Pine, Cheetah rolünde Kristin Wiig ve Maxwell Lord rolünde Pedro Pascal yer alıyor.

WONDER WOMAN 1984 SÜRECİ

Wonder Woman 1984 veya kısa adıyla WW84, aslında ilk olarak bundan tam bir yıl önce, Kasım 2019’da gösterime girmesi planlanan bir DC yapımıydı. Ancak daha sonra planlar değişti ve film Haziran 2020’ye ertelendi. Ne yazık ki halihazırda devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok sinema salonunun kapalı olmasından dolayı yapım yeni bir erteleme daha aldı. Daha sonra bir kez daha erteleme aldığında ise hayranlar filmin bu yıl da gösterime giremeyeceği konusunda umutsuzluğa kapıldılar. Geçtiğimiz günlerde filmin yapımcı şirketi sürpriz bir kararla Wonder Woman 1984’ü ve bu yılın iddialı birçok yapımını sinemayla aynı anda HBO Max platformunda yayınlayacağını açıklamıştı.

Wonder Woman 1984, ülkemizde 15 Ocak 2021’de beyaz perdeye gelecek.

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