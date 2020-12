Olay yaratan iddia: Brie Larson, Captain Marvel 2'den kovuldu mu?

Disney'in 2020 Yatırımcı Günü'nde Marvel’ın patronu Kevin Fiege hayranları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Captain Marvel’ı canlandıran Brie Larson hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlar merak konusuydu. Çıkan söylentilere göre; 31 yaşındaki Brie Larson Avengers ekibiyle pek anlaşamıyor.

CAPTAİN MARVEL 2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Marvel’ın patronu Kevin Fiege, Captain Marvel 2’nin 22 Kasım 2022 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu. Marvel Sinematik Evreni'nde (MCU) Carol Danvers'ın hikayesinin ikinci bölümünü konu alan filmde ilk filmde olduğu gibi Brie Larson başrolü üstlenecek.

Captain Marvel 2, Black Widow, The Eternals, Doctor Strange in the Multiverse Madness, Thor: Love and Thunder ve Spider-Man 3 gibi filmlerin de yer alacağı MCU'nun dördüncü fazının bir parçası olacak.

TWİTTER’DA YAZIŞTILAR

Söylentilerle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Brie Larson, Captain Marvel 2 filminin yönetmeni Nia DaCosta ile yazışmalarını Twitter’dan yayınladı. Larson, DaCosta'ya mesaj atarak: "Hadi bunu yapalım !!!" diye yazdı.