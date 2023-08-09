Wout Weghorst'un yeni adresi şaşırttı! Resmi imzayı attı...

Almanya ekibi Hoffenheim, İngiltere'nin Burnley takımından Hollandalı golcü futbolcu Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim Kulübü, 31 yaşındaki santrforun bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, Ocak 2022'de Burnley'ye transfer olduktan sonra Beşiktaş ve Manchester United'a kiralanmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 17’si Premier Lig, 16’sı Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 5’i FA Cup, 3’ü EFL ve 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 49 resmi maçta görev alırken, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

