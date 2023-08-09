SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Wout Weghorst'un yeni adresi şaşırttı! Resmi imzayı attı...

Wout Weghorst'un yeni adresi şaşırttı! Resmi imzayı attı...

09.08.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Beşiktaş’ta forma giyen, ikinci yarısını ise Premier Lig temsilcisi Manchester United da kiralık geçiren ve bonservisi Burnley’de bulunan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, Bundesliga ekibi Hoffenheim’ın yolunu tuttu.

Wout Weghorst'un yeni adresi şaşırttı! Resmi imzayı attı...

Almanya ekibi Hoffenheim, İngiltere'nin Burnley takımından Hollandalı golcü futbolcu Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Hoffenheim Kulübü, 31 yaşındaki santrforun bir sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

F3EwFnaWoAA72vr

Kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, Ocak 2022'de Burnley'ye transfer olduktan sonra Beşiktaş ve Manchester United'a kiralanmıştı.

2bd5289d-fe85-4245-8535-b9a393f3669f

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 17’si Premier Lig, 16’sı Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Avrupa Ligi, 5’i FA Cup, 3’ü EFL ve 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 49 resmi maçta görev alırken, 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şimdi de Salah... Araplar çıldırdı, dev teklif!Şimdi de Salah... Araplar çıldırdı, dev teklif!
Anahtar Kelimeler:
Wout Weghorst beşiktaş yaşında de sezon formaları hollandalı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

GÜNÜN VİDEOSU

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a 'kredi kartı' yanıtı sosyal medyayı salladı!

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.