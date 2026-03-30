Xabi Alonso'nun imza şartı 'Arda Güler' Onu da yanında götürecek: İşte yeni takımı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'un geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı yakalayan kırmızıların, lig performansı ise yönetimi düşündürüyor.

SLOT'A VEDA...

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Liverpool yönetimi, Arne Slot ile yollarını ayırmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Özellikle ligde istenen sonuçların alınamaması, teknik direktör değişikliği ihtimalini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor.

YENİ ADAY XABİ ALONSO

Kulübün gündemindeki en güçlü isim ise Xabi Alonso. El Nacional'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre İspanyol teknik adamın Liverpool ile anlaşma aşamasına geldiği ifade ediliyor. Daha önce kulüpte forma giymiş olması, Alonso'yu taraftar gözünde de özel bir konuma getiriyor.

2 TRANSFER İSTİYOR

Xabi Alonso'nun Liverpool ile yapacağı olası anlaşmanın yalnızca teknik direktörlük göreviyle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. 44 yaşındaki çalıştırıcının, göreve gelmesi halinde kadroya doğrudan katkı sağlayacak iki transfer talep ettiği öne sürülüyor.

ARDA GÜLER TALEBİ

Bu doğrultuda Liverpool'un radarına giren isimlerden biri Arda Güler. Real Madrid'de forma giyen genç yıldızın, Alonso'nun eski öğrencisi olması nedeniyle transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. İngiliz ekibinin, sezon sonunda Muhammed Salah ile yollarını ayırma ihtimali de bu hamleyi daha olası kılıyor.