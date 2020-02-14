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Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar

KİLİS HABERLERİ  | 14.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yabani hayvanlar için avlaklara yem bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Jandarma ekipleriyle birlikte, kar yağışı nedeni ile yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için karla kaplı alanlara 300 kilo yem bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yabani hayvanlar için avlaklara yem bırakmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bu karlı soğuk havada yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlara yem bıraktık.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yabani hayvanlar için avlaklara yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından Jandarma ekipleriyle birlikte, kar yağışı nedeni ile yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için karla kaplı alanlara 300 kilo yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yabani hayvanlar için avlaklara yem bırakmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bu karlı soğuk havada yem bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlara yem bıraktık. Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından etkilenmemesi için karla kaplı alanlara 300 kilo yem takviyesi yapıtlık” dedi

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