YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

KARS HABERLERİ  | 19.06.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan çok sayıda yaban hayvanı tedavi ederek, sağlığına kavuşuyor.Doğa Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda yabani hayvanı tedavileri yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriliyor.Yaklaşık bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.Doğa Koruma Milli Parkalar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaralı olarak getirilen sol kanadında kırık tespit edilen Arı şahini, dilinde yara tespit edilen yavru Kerkenez ile yavru Kızıl şahinin tedavisine başlandı.Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde DKMP yetkilileri ile Kafkas Üniversitesi veteriner hekimleri nezaretinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi yapılıyor.

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan çok sayıda yaban hayvanı tedavi ederek, sağlığına kavuşuyor.
Doğa Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan çok sayıda yabani hayvanı tedavileri yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriliyor.
Yaklaşık bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan merkez, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor.
Doğa Koruma Milli Parkalar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaralı olarak getirilen sol kanadında kırık tespit edilen Arı şahini, dilinde yara tespit edilen yavru Kerkenez ile yavru Kızıl şahinin tedavisine başlandı.
Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde DKMP yetkilileri ile Kafkas Üniversitesi veteriner hekimleri nezaretinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi yapılıyor. Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları daha sonra doğal ortamlarına bırakılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Kars Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:31
Sabah
04:30
Öğle
12:14
İkindi
16:13
Akşam
19:48
Yatsı
21:38

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Dılber Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

Kağızman'da sansar kümeslere tadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.