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Yabancı fenomenler Erciyes’e çıkarma yaptı

23.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve toplamda 42 milyon takipçisi bulunan 30 Influencer Erciyes Kayak Merkezi’ni tanıttı.

Uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, dünyada bilinen bir destinasyon olarak tanıtılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Erciyes, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Kayseri Erciyes A.Ş iş birliği ile Almanya, İngiltere, Danimarka, İspanya, Fransa, Polonya, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan, gibi ülkelerden Kayseri Erciyes’e gelen sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı fenomenlere Erciyes ile ilgili sunum yapılarak kayak merkezinin sahip olduğu imkânlar anlatıldı. Bölgenin turistik ve kültürel zenginlikleri keşfeden dijital içerik üreticileri, 2 gün boyunca Erciyes Kayak Merkezi’nde kendilerine özgü tarzları ile hazırladıkları görsel ve içerikleri paylaştılar. Kış sezonunda plan yapmak isteyen takipçilerine tavsiyelerde bulunan fenomenler Kayseri Erciyes’te konaklama, yeme içme, ulaşım, tesisleşme ile ilgili yaptıkları paylaşımlar ile deneyimlerini aktardılar.
Erciyes’in artık global çapta bilinen bir merkez olduğunu ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes A.Ş. olarak tanıtım faaliyetlerimizi her mecrada gerçekleştirmeye önem gösteriyoruz. Bu vesile ile Erciyes’in ve Kayseri’nin turizm potansiyelini anlatarak şehrimize daha fazla ülkeden daha çok turist getirmek için de global organizasyonlara iştirak ediyor. Fuarlarda tanıtımlarda bulunuyoruz. Yerli ve yabancı çok farklı çevrelere sunumlar yaparak, potansiyelimizi büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’mızın girişimleri ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen fenomenlere de Erciyes’imizi tanıtma imkânımız oldu. Onlarda milyonlarca takipçilerine Erciyes ile ilgili içerikler üreterek paylaşımlarda bulundular. Bu yönde gayretlerimiz devam edecek. Turizm Geliştirme Ajansı ailesine bu iş birliği için teşekkür ediyoruz ”dedi.

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