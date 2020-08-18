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Yabancı öğrencilerin tercihi Turgut Özal Üniversitesi

MALATYA HABERLERİ  | 18.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kuruluşunun ikinci yılında uluslararası öğrencilerin Türkiye’de en çok tercih ettikleri üniversitelerden biri haline gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi 1 fakülte ile 8 meslek yüksekokuluna ilk uluslararası öğrencilerini bu yıl kabul ediyor.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2020-2021 akademik yılı için öğrenim görmek üzere 681 yabancı uyruklu öğrenci başvuruda bulundu.

Yabancı öğrencilerin tercihi Turgut Özal Üniversitesi

Kuruluşunun ikinci yılında uluslararası öğrencilerin Türkiye’de en çok tercih ettikleri üniversitelerden biri haline gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi 1 fakülte ile 8 meslek yüksekokuluna ilk uluslararası öğrencilerini bu yıl kabul ediyor.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 2020-2021 akademik yılı için öğrenim görmek üzere 681 yabancı uyruklu öğrenci başvuruda bulundu. Öğrenciler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ziraat Fakültesine 40, üniversiteye bağlı 8 ayrı Meslek Yüksekokuluna ait programlara ise 126 olmak üzere toplam 166 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim hakkı kazandı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu yıl 166 yabancı uyruklu öğrenciyi kabul ederek, uluslararası üniversite olma hedeflerinde ilk adımı attıklarını ifade etti.
8 ilçede bulunan meslek yüksekokullarına yabancı uyruklu öğrenci kabul ettiklerini belirten Karabulut, " Önümüzdeki akademik yılda da ilk öğrencilerini bu yıl alacak olan Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile yine önümüzdeki yıl öğrenci alacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi yabancı uyruklu öğrencileri kabul edeceğiz. Yabancı uyruklu öğrenciler sadece üniversitemizde eğitim almayacaklar, aynı zamanda ülkelerinde özelde Malatya’mızın ve genelde de ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olacaklar. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) aracılığı ile de uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi vereceğiz” dedi.

Yabancı öğrencilerin tercihi Turgut Özal Üniversitesi

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