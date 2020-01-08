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  4. Yabancı uyruklu öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın’a ziyaret

Yabancı uyruklu öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın’a ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı ziyaret etti.Hamidiye Ortaokulunda eğitim gören Afganistan, Irak ve İran uyruklu öğrenciler; Okul Müdürü Nevzat Çakar, Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Ercüment İshak Ekinci eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar’da eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı ziyaret etti.
Hamidiye Ortaokulunda eğitim gören Afganistan, Irak ve İran uyruklu öğrenciler; Okul Müdürü Nevzat Çakar, Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Ercüment İshak Ekinci eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler, Yalçın’a eğitimleri ve uyumları için sağlanan tüm imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Öğrenciler, çizdikleri karakalem portreyi de Yalçın’a takdim etti.

“Ülkemize kısa sürede uyum sağladılar”
Ziyaret hakkında bilgi veren Okul Müdürü Nevzat Çakar, “Yabancı uyruklu çocuklarımızın ülkemize kısa sürede uyum sağlamaları için okulumuz bünyesinde resim, drama, müzik ve sportif faaliyetler yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz de Afyonkarahisar’da eğitim öğretim faaliyetlerini rahatça sürdürebilmelerine katkı sağlayan, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olan İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür etmek için portrelerini çizip hediye etmek istediler. Bu vesile ile ben de şahsım ve okulum adına her konuda yanımızda olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerekli hassasiyeti göstermeliyiz”
Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürüm Metin Yalçın ise şunları söyledi:
“Yabancı uyruklu öğrencilerimizin ülkemize kısa sürede uyum sağlamaları ve adaptasyon sürecini sorunsuz bir şekilde atlatmaları çok önemli. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Okul idareci ve öğretmenlerimiz de büyük katkı sağlıyor. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin yeteneklerini arttırıcı sosyal aktivitelerin içerisinde yer alarak gayret göstermeleri bizleri mutlu ediyor.”

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