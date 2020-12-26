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Yabancı uyruklu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 702.

Yabancı uyruklu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 702. Sokakta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu A.İ. isimli şahsın üst aramasını yaptı. Polis ekipleri yaptıkları üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucuya polis ekipleri tarafından el koyarak, şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yabancı uyruklu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

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