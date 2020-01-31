Yabancılar outlet alışverişi canlandırdı

İSTANBUL (AA) - Yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi outlet merkezlerindeki alışverişi de canlandırdı.

Venezia Mega Outlet açıklamasına göre, yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisi İstanbul’da yoğunlaşırken, alışveriş alışkanlıkları da ülkeye döviz girdisi sağlayarak perakende sektöründe olumlu bir etki yapıyor.

Alışveriş, eğlence, gastronomi ve sağlık turizmi için özellikle İstanbul'u tercih eden yabancı turistlerin etkisi, alışveriş merkezlerindeki ciro rakamlarına da yansıyor.

- "2019'da özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisi devam etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısının artacağını ve bu durumun alışverişlere olumlu yansıyacağını düşündüklerini dile getirdi.

2019 yılında özellikle yabancı turistlerin yoğun ilgisinin devam ettiğini belirten Isıgöllü, "Ziyaretçi sayılarında sektördeki durağanlığın ve düşüşün aksine, 2019 yılında bir önceki yıla göre ortalama yüzde 9’luk bir artışla, 13 milyonun biraz üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaştık. 2020 yılında da turizmde yaşanacak hareketlenme ile bu ilginin katlanarak süreceğine inanıyoruz. Bulgaristan, Makedonya, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerimizdeki artışın çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Sektörümüze ve ülke turizmine sağladığımız katkıdan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.