MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. YABANİ 10. BÖLÜM İZLE! Fox TV YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu

YABANİ 10. BÖLÜM İZLE! Fox TV YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu

14.11.2023 19:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaristliği ise Hilal Yıldız kaleme alıyor. Yabani dizisinin 10. bölümü 14 Kasım 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Yabani dizisi son bölümde ne oldu?

Yabani 10. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

yabani 10 izle

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 9. bölümünde;

Alaz kaçmakta olduğu tekne ile uzaklaşırken Rüzgar’ın polise verdiği ifade Serhan’ı şok eder. Asi ve Cesur Yaman’ı polise verdiği ifade nedeniyle suçlarken Alaz’ın da babası Serhan’a yeni bir itirafı vardır.

yabani 10 izle.

YABANİ 10 BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 10. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetiğin dozunu fena kaçırdı! Son halini gören tanıyamadıEstetiğin dozunu fena kaçırdı! Son halini gören tanıyamadı
Fenomen kardeşlerin yüz ifadeleri gündem oldu! "Bunlara böyle ne olmuş?"Fenomen kardeşlerin yüz ifadeleri gündem oldu! "Bunlara böyle ne olmuş?"
O anlar gündem oldu! Havuzdan çıkıp Rus kadını görünce...O anlar gündem oldu! Havuzdan çıkıp Rus kadını görünce...
Anahtar Kelimeler:
fox tv canlı yabani Oyuncu karakteri turu
En Çok Okunan Haberler
Fenomen kardeşlerin yüz ifadeleri gündem oldu! "Bunlara böyle ne olmuş?"

Fenomen kardeşlerin yüz ifadeleri gündem oldu! "Bunlara böyle ne olmuş?"

Hatipoğlu canlı yayında açıkladı: "Aday olmak istiyorum"

Hatipoğlu canlı yayında açıkladı: "Aday olmak istiyorum"

Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı

Bisikletli kadını takip edip, sürücü koltuğunda mastürbasyon yaptı

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Asgari ücret zammında en güçlü olasılık!

Asgari ücret zammında en güçlü olasılık!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli olmak üzere!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli olmak üzere!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.