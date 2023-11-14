YABANİ 10. BÖLÜM İZLE! Fox TV YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu

Yabani 10. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 9. bölümünde;

Alaz kaçmakta olduğu tekne ile uzaklaşırken Rüzgar’ın polise verdiği ifade Serhan’ı şok eder. Asi ve Cesur Yaman’ı polise verdiği ifade nedeniyle suçlarken Alaz’ın da babası Serhan’a yeni bir itirafı vardır.

YABANİ 10 BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 10. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







