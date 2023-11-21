YABANİ 11. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Fox TV YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu

Yabani 11. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 10. bölümünde;

Yaman, babasından aldığı bilgiyle dağılmıştır. Alaz da Rüya’yı sevmektedir. Yaman eğer bu düşmanlığın bitmesini istiyorsa Rüya’ya olan aşkından vazgeçmek zorundadır. Rüya olan bitenden habersiz Yaman’ın ellerini tutarken, Alaz da yaşadığı aşk acısıyla Asi’nin peşine takılır. İki gencin gecesi Yaman’ın karşılarına çıkmasıyla biter. Çağla, Rüzgar’a hamile olduğunu söyler. Rüzgar için bu bulunmaz bir fırsattır. Çağla’yla evlenip Soysalan ailesinden intikamını alacaktır.

YABANİ 11 BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 11. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







