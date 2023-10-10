YABANİ 5. BÖLÜM İZLE! FOX TV YABANİ dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Son bölüm özeti

Yabani 5. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 4. bölümünde;

Yaman kaçırıldığı günlerde Rüyaların evindeki mahzende tutulduğunu hatırlamıştır. Rüya’nın dayısı İlker onu kaçırmıştır. Üstelik Soysalan ailesinden birinin isteğiyle… Yaman için bu gerçeği sindirmek hiç de kolay olmayacaktır.

YABANİ 5. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 5. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.



