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Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.03.2020 19:43 | Son Güncelleme

Sındırgı’nın TOKİ bölgesinde yeni kurulan Yağcıbedir mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu.Yeni kurulan Yağcıbedir Mahallesinin de 7 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde bin 108 seçmenin 960 ı sandığa gitti.

Sındırgı’nın TOKİ bölgesinde yeni kurulan Yağcıbedir mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu.
Yeni kurulan Yağcıbedir Mahallesinin de 7 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde bin 108 seçmenin 960 ı sandığa gitti. 268 oyla rakiplerini geride bırakan Şahin ilk muhtar olma unvanına erişti. 268 oy pusulasında da hiçbir azanın üstünün çizilmemesi, 8 azanın da aynı ekipten seçilmesi Şahin ve ekibine olan güvenin göstergesi oldu.
Mazbatasını aldı, lokma döktürdü
İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından mazbatasını alan Yağcıbedir mahalle muhtarı Yakup Şahin ve azaları Yağcıbedir Camii önünde lokma döktürdü. Adaylık sürecinden itibaren mahalle halkına hizmet etmeye başlayan Şahin’in ilk icraatı da ücretsiz servis hizmeti olmuştu. Hediyelik eşyalar dağıtmak yerine o bedelleri mahalleye hizmet için harcamaya başlayan Şahin mahalle halkının da desteğini alarak Yağcıbedir mahallesinin ilk muhtarı oldu.
Muhtar Şahin "Ücretsiz servis dahil, ne söz verdiysek devam edecek"
Mahalle halkının en önemli talebi olan TOKİ - ilçe merkezi ücretsiz servis hizmetini kendi imkanlarıyla başlatan ve muhtarlık süresince devam edeceği müjdesini veren Şahin “Yağcıbedir mahallesi ilk muhtarı seçildik. Bize destek veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Dün mazbatamızı aldık, bugün de lokma hayrımızı yapıyoruz. İlk hizmetimiz olan ücretsiz şehir içi servisimizi de koymuştuk zaten seçimden önce, aynı şekilde devam edecek. Bundan sonra da ne vaat verdiysek hepsini Allah’ın izniyle yerine getireceğiz“ şeklinde konuştu.
Çevre yolu, kanal ve Çaygören yolunun doğal sınır olarak belirlendiği bölge Yağcıbedir mahallesi olarak ilçenin 75. Mahallesi oldu.

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