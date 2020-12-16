Yağışın vurduğu Kumluca’da yaralar sarılıyor

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Ortaköy ve Karacaören mahallelerinde kuvvetli yağış sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Yolların tahrip olduğunu, çok sayıda ev ve serayı da su bastığını belirten Kökce, "Oda olarak bizde çiftçilerimizin sorunlarını ilgili mercilere ileterek çözüm arıyoruz" dedi.

Kumluca’da hafta sonu etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle, bazı seraları su bastı. Şiddetli yağış sebebiyle, Ortaköy ve Karacaören mahallelerindeki çiftçiler zarar gördü. İki mahalleye giderek, çiftçileri ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçemizde ve bağlı bulunan kırsal mahallerimizde ciddi zararlar var. Bunu sahayı gezince daha iyi anlıyoruz. Yağış daha çok dağlık bölgelerde olmuş. Dağlardan inen sel yerleşim yerlerinde etkili oldu. Yollar ciddi bir şekilde tahrip olmuş. Köprüler aşınmış. Çok sayıda ev ve serayı sel basmış. Devletimizin tüm birimleri sahada selin verdiği tahribatı gidermeye çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve Kumluca Belediyesi ekipleri sahada canla başla çalışıyor. " dedi.

