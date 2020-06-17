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Yağışlar nedeniyle tıkanan rögarlar yenileniyor

SİVAS HABERLERİ  | 17.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi yağmur nedeniyle yollarda oluşan tahribata müdahale ederek, tıkanan rögarlar da çalışma başlattı.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası yollarda oluşan tahribata müdahale ederken tıkanan rögarlar da çalışma başlatıldı.

Sivas Belediyesi yağmur nedeniyle yollarda oluşan tahribata müdahale ederek, tıkanan rögarlar da çalışma başlattı.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri dün gerçekleşen sağanak yağış sonrası yollarda oluşan tahribata müdahale ederken tıkanan rögarlar da çalışma başlatıldı. Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü ekipleri dün ani bastıran yağış sonrası tıkanan rögarlar da yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler Mehmet Paşa Mahallesi Pünzürük Caddesi’nde yoğun yağış sonrası oluşan su birikintilerini gidermek için çalışma başlatarak rögarların genişletilmesi ve temizlenmesi işlemlerine başladı. Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hakan Öztürk “Mahallemizdeki Pünzürük Caddesi’nde aşırı yağış sonrası bu noktada bir tıkanıklık yaşanıyor ve işyerlerinin önüne kadar su birikintileri oluşuyordu. Konuyu Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ilettik. Başkanımız sağ olsun hemen ekiplere haber vererek gerekli çalışmanın yapılması için talimat verdi. SİBESKİ ekiplerimizde sıkıntılı olan rögarları açma ve yenileme çalışmalarına başladılar. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.Mahalle sakinleri ise “Yağmur yağdığı zaman burada oluşan su birikintileri nedeniyle mağduriyet yaşıyorduk. Belediye Başkanımıza konuyu ilettik. Sağ olsun Hilmi Başkan hemen ekiplere talimat verdi ve çalışma başlatıldı. Mağduriyetimizin giderilmesi için burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dediler.

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